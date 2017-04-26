Fenerbahçe'nin Yüzüne Bakmadığı Merih Demiral, Sporting Lizbon Kadrosuna Girdi

Fenerbahçe'de şans bulamadığı için 2016 yılında takımdan ayrılan Merih Demiral, Avrupa devinde hocasının gözüne girdi. Demiral, Sporting'in tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus tarafından A takım antrenmanına dahil edildi.

19 yaşındaki savunma oyuncusu, yapılan antrenmandaki çift kale maçta da kazanan takımda yer aldı. Genç oyuncu antrenmandaki galibiyet fotoğrafını da sosyal medya üzerinden paylaştı. Portekiz basınında yer alan yorumlarda, genç Merih Demiral'ın gelecek sezonda Sporting A takımında şans bulmasının sürpriz olmayacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN AYRILMA SEBEBİNİ AÇIKLAMIŞTI

Merih, daha önce verdiği bir röportajında Fenerbahçe'den ayrılma sebebini de açıklamıştı. Fenerbahçe'de kendisine şans verilmediğini için ayrıldığını söyleyen 19 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'de yaşlı ve yabancı oyunculara öncelik veriliyor, bu yüzden geleceğim ipotek altına alınmıştı. Alcanenense'ye büyük özgüven ile geldim ve kısa süre içinde büyük adımlar atabileceğimi biliyordum. Portekiz'den başka bir takımdan ve Türkiye'den iki kulüpten teklif aldım, ancak Sporting'i tercih ettim. Çünkü Sporting, dünyanın en iyi akademisine sahip, dünya üzerinde olunabilecek en iyi yerdeyim" ifadelerini kullanmıştı.