Fenerbahçe'nin Yenilmesi Sürpriz Olmadı'

FutbolArena - Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanında aldığı yenilgiyi sürpriz olarak nitelendirmeyen Mehmet Demirkol, geçen haftaki "Medipol Başakşehir maçı ile bu maç çok farklı Fenerbahçe oynatmaması gereken maçları iyi oynuyor. İyi oynuyordan ziyade de rakibine pozisyon vermiyor. Fenerbahçe'yi övdüğümüz maçların hemen hemen tamamı rakibi oynatmaması üzerineydi. Bu maçlarda Fenerbahçe de bir hücum zenginliği üretmiş değildi." dedi.



SADECE SKOR EKSTRA OLDU



Bu maçın ise geçmiş maçlarda fazla farklı olmadığını vurgulayan Mehmet Demirkol, "Sadece skor ekstra oldu" şeklinde konuştu ve bu mağlubiyetin sürpriz olmadığını söyledi.



"FENERBAHÇE'NİN PROBLEMİ 10 NUMARA ALAMAMASI DEĞİL"



Fanatik'e konuşan Demirkol, Fenerbahçe'nin problemi bir 10 numara alamaması değil derken "Esas problem herkesin Fenerbahçe'nin 10 numaraya muhtaç olmasını bilmesi" şeklinde konuştu.



Fenerbahçe'nin tamamen defansif olarak dizayn edilmiş bir takım olduğunu söyleyen Demirkol, "Dünyanın en iyi 10 numaralarından biri de gelse Fenerbahçe'nin pas yüzdesi düzelmeyecek. Biraz yükselir çok fazla değil" dedi.



Demirkol ayrıca Fenerbahçe'nin son 2 sezondaki teknik direktörlerinin de bu defansif yapıyı değiştirmek için bir şey yapmadıklarını ifade etti.