Fenerbahçe'nin Yeni Transferini Duyurdular!
Bulgaristan basını Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya attı.
Fenerbahçe için Spas Delev iddiası. Sarı lacivertlilerin Spas Delev'i transfer etmek istediği öne sürüldü. Bu sezon Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda eden, ligde de şampiyonluk şansı çok düşük görünen Fenerbahçe'de gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlanmıştı. Sattığı oyuncudan elde edeceği hasılat kadar transfer yapabilecek Fenerbahçe için Bulgaristan basını bir iddia ortaya attı.
Fenerbahçe, Spas Delev'i transfer edecek mi?
Polonya Ekstraklasa Ligi takımlarından Pogon Szczecin'de forma giyen Spas Delev için Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğu yazıldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Dick Advocaat'ın Bulgaristan ile Hollanda arasında oynanan 2018 Dünya Kupası grup eleme maçını yerinden takip ederek, 27 yaşındaki futbolcuyu beğendiği kaydedildi.
Pogon Szczecin'de bu sezon 21 lig maçında 3 gol – 5 asistlik performans sergileyen Spas Delev daha önce 2012 yılının başında ülkemizde Mersin İdman Yurdu'na transfer olurken, yalnızca yarım sezon forma giyebilmişti. Bulgar oyuncu Akdeniz ekibinde çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştı.
Spas Delev kimdir?
27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu futbola CSKA Sofya altyapısında başladı. Ardından sırasıyla OFK Oirin, Mersin İdmanyurdu, Las Palmas, Lolomotiv Plovdic, Beroe Stara Zagora ve Pagon Szczencin takımlarında forma giydi. Bu sezon 27 resmi maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergileyen Spas Delev'in kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Spas Delev'in transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 900 bin Euro. FutbolArena