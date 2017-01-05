Fenerbahçe'nin Yeni Transferi İstanbul'a Geldi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Olexandr Karavaev, İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi İstanbul'a Geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Olexandr Karavaev, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertlilerin Zorya'da forma giyen yeni transferi Olexandr Karavaev, bu akşam Kiev'den tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladığı oyuncu, dinlenmek için oteline giderken, yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Karavaev'in, 6 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası hazırlık kampında takıma dahil olması bekleniyor. - İSTANBUL

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