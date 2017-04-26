Fenerbahçe'nin Yeni Sezon Bombası

Fenerbahçe Emre Mor için Tuchel'i bekliyor. Gelecek sezon kadrosunu önemli bir kanat oyuncusuyla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Emre Mor için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda milli futbolcu da daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.



Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan ancak Devler Ligi'ne gidebilmek için mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro çalışmalarını da sürdürüyor. Çok büyük ölçüde Aykut Kocaman ile anlaşan Sarı-Lacivertliler, transfer çalışmalarını da Emre Mor üzerinden yürütüyor.



KISA SÜREDE PARLADI



Geçtiğimiz sezon Danimarka ekibi Nordsjaellan'da parlayan ve bir anda hem ülkemizde hem de Avrupa'da transferin bir numaralı hedefi haline gelen 18 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasıyla Euro 2016'da gösterdiği başarılı performans ile piyasasını daha da arttırdı ve 9.75 milyon euro bedelle Borussia Dortmund'a transfer oldu.



"EMRE PROFESYONELLİĞE ALIŞMALI"



Alman ekibinde bu sezon ilk 11'e girmekte zorlanan Emre, özellikle Bundesliga'nın yedinci haftasında Hertha Berlin maçında gördüğü kırmızı kartla rotasyonda gerilere düştü. Milli futbolcumuza gelişimini artıracak düzeyde forma şansı vermeyen Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel, genç futbolcunun zamana ihtiyacı olduğunu belirterek, "Emre çok özel bir yetenek ancak profesyonelliğe alışmalı. Bizden önce sadece yarım sezon a takımda forma giydi bu sebeple bazı zorluklar yaşıyor ancak sabredeceğiz" ifadelerini kullandı.



DAHA ÇOK OYNAMAK İSTİYOR



Ancak daha fazla oynamak isteyen 19 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon için düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe de bu avantajı kullanarak genel menajer Hasan Çetinkaya ile Muzzy İzzet arasında bir görüşme yaptı. Milli futbolcumuzdan gelecek sezon faydalanmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Emre'yi kadroya dahil ederek hem şampiyonluk yolunda önemli bir hamle yapmayı hem de genç oyuncunun gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.



19 MAÇTA FORMA GİYDİ



Fenerbahçe tarafından kiralık olarak takıma dahil edilmek istenen Emre Mor, bu sezon Dortmund formasıyla altısı ilk 11 olmak üzere toplamda 19 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda bir gol atan 19 yaşındaki futbolcu, iki de asist yaptı. Son olarak Hamburg karşılaşmasında ilk 11'de oyuna başlayan Emre, sonraki hafta Bayern maçında 32 dakika süre aldı. Ayrıca geçtiğimiz hafta sonu oynanan Mönchengladbach mücadelesinde de sonradan oyuna girdi. futboo