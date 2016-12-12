Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Son 32 Turu Rakibi FK Krasnodar Hangi Yıl Kuruldu?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ikinci turundaki rakibi FK Krasnodar oyuncu kadrosu kimlerden oluşur? Grubundaki maç skorları nelerdir? FK Krasnodar'ın UEFA Avrupa Ligindeki maç sonuçları nelerdir ve bu başarısını neye borçlu? İşte tüm detaylar.

Kuzey Kafkasya'da Rusya Federasyonu'na bağlı Krasnodar Kray'ın yönetim merkezi olan Krasnodar kentinin futbol takımıdır. 2008 yılında kurulmuştur. Renkleri yeşil ve siyahdır. Rusya Premier Ligi'nde mücadele eden FK Krasnodar Maçlarını 20 Ekim 2016 itibarıyla 34219 kapasiteli Kuban Stadı'nda oynamaktadır. 2016-2017 sezonunda Rus teknik direktör Igor Shalimov takımın başındaki isimdir.

UEFA AVRUPA LİGİ 2016-2017 SEZONU GEÇMİŞİ VE OYNADIĞI MAÇLARDAKİ SKORLARI NELERDİR? GRUPTAN ÇIKMAYI NASIL BAŞARDI?

FK Krasnodar mücadele ettikleri "I GRUBU"na üçüncü ön eleme turu ve play-off oynayarak kaldı. Üçüncü eleme turunda Malta'nın Birirkara FC ekibini 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eledi. Play-off grubunda ise Arnavutluk takımı FK Partizani Tirane'yi 4-0 ve 0-0'lık skorlarla eledi.

FK KRASNODAR I GRUBUNDA KAÇINCI OLDU?

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu I Grubu'nda FC Salszburg, OGC Nice ve Schalke 04 ile eşleşti. FC Salzburg ile evinde 1-1 berabere kalırken, deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. Fransız ekibi OGC Nice'ı evinde 5-2 gibi bir skorla yendi, deplasma 2-1 yenildi. Schalke'ye ise 1-0 ve 2-0'lık skorlarla yenilse de grup ikincisi olmayı başardı.

FK KRASNODAR - FENERBAHÇE MAÇ TARİHİ NE ZAMAN? SON 32 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Liginde son 32 turu maçları, 16 ve 23 Şubat 2017'de oynanacak.

FK KRASNODAR 2016-2017 OYUNCU KADROSU