Fenerbahçe'nin Transferdeki Son Hedefi

10 numara için her konuda anlaşmaya vardıkları Mehmet Ekici için kulübü Trabzonspor'dan haber bekleyen sarı lacivertliler, sol açık arayışlarını Hollanda'da sürdürüyor.



Fenerbahçe Yönetiminin ve Dirk Advocaat'ın listesinin en üstünde Feyenoordlu Eljero Elia'nın isminin yer aldığı iddia edilirken, bu oyuncu için Hollanda Kulübü ile görüşmelere başlanacağı gelen haberler arasında. Sarı lacivertlilerin bu transferi ilk etapta kiralık olarak gerçekleştirmeyi düşündükleri ancak oluşacak şartlara göre durumun netleşeceği bildirildi.

Fenerbahçe Yönetimi'nin daha önce gündemlerine aldıkları Ben Arfa ve Memphis Depay'dan olumlu yanıt alamadıkları ve bu transferlerin dosyasının kapandığı öğrenildi.

Takımdan ayrılacak oyuncuların durumlarının biran önce netleşmesi konusunda da çaba harcayan yöneticilerin Emenike ve Van Der Wiel ile ilgili oyuncuların menajerleri ile görüştüğü ve kendilerine kulüp bulmaları gerektiğini ilettikleri belirlendi.

Sarı Lacivertliler bugün ve yarını da izinli geçirmelerinin ardından 6 Ocak Cuma günü Antalya Kampında ikinci yarı hazırlıkları başlayacak. Antalya Kampı çerçevesinde iki hazırlık maçı oynayacak sarı lacivertliler 12 Ocak'ta İstanbul'a dönecek.Lig TV