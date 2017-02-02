Fenerbahçe'nin Transfer Listesindeki Oyuncu 2. Lig'e Gitti

FutbolArena - Kolombiya Ligi takımlarından Deportivo Cali'de forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü Harold Preciado'nun Çin 2. Lig ekibi Shenzhen FC'ye transfer olduğu yazıldı.



ÖNCE GALATASARAY'A YAZILMIŞTI



Genç oyuncu ara transfer döneminde ilk olarak Galatasaray ile anılmış ancak Galatasaray yönetimi bu haberleri yalanlamıştı.



FutbolArena'ya Preciado iddiaları üzerine 16 Ocak'ta açıklama yapan Galatasaray yöneticileri "Böyle bir oyuncu ile hiçbir temasımız olmadı. Galatasaray'a transfer olacağı da bu oyuncu ile ilgilendiğimizin de gerçekle yakından uzaktan alakası yok" diye konuşmuştu.



ARDINDAN FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ



Kolombiya basınında geçen haberlerde Harold Preciado'nun Galatasaray dışında Fenerbahçe ile de ismi anılmıştı. Galatasaray yönetiminin bu transferi yalanlamasının ardından Fenerbahçe iddiaları kuvvetlendi ve sarı lacivertlilerin 22 yaşındaki futbolcuyla anlaştığı, bonservis olarak da 5 milyon dolardan fazla ödeyeceği iddia edilmişti.



Galatasaray dışında Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edilen Harold Preciado, Türkiye'ye transfer olup olmayacağıyla ilgili soruya cevap verirken şunları söylemişti:



"Türkiye'den gelen teklifle ilgili bir şey bilmiyorum. Birçok dedikodu oldu. Başkanla öğleden sonra bir araya geleceğiz. Türkiye'de iyi futbolcular var. Oraya gider miyim Tanrı bilir. Oradaki futbolu biraz araştırdım."



ÇİN 2. LİGİ'NE GİTTİ



Çıkan haberlerin ardından genç golcü Çin 2. Ligi'ne transfer oldu. SportCenter twitter hesabı bu transferi şu tweetle duyurdu...



