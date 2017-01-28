Fenerbahçe'nin Teklifini Nasıl Geri Çevirirsiniz?"

FutbolArena Dış Haberler - Fenerbahçe'nin 10 numara transfer arayışları devam ederken, sarı lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde Corinthians'ta forma giyen Rodriguinho hakkında Brezilya kulübüne baskı yapılmaya başladı. Fenerbahçe'nin Rodriguinho transferinde son dakika haberleri



Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın raporu doğrultusunda transfer döneminde 10 numara pozisyonu için arayışlarını sürdüren yönetim geçtiğimiz günlerde Corinthians forması giyen Rodriguinho için Brezilya kulübüyle masaya oturdu.



"TEKLİFİ REDDETTİLER"



Corinthians Sportif Direktörü Flavio Adauto, "Fenerbahçe, Rodriguinho için bizimle masaya oturdu ancak biz daha teklif aşamasına gelmeden onu takımda tutma isteğimizi ilettik. Onlar da Avrupa'ya geri döndü" ifadelerini kullandı.



YÖNETİME BASKI! "BU FİYATI NASIL REDDEDERSİNİZ?"



Öte yandan Brezilya basınında Corinthians kulübüne ait yerel haber sitelerinde çok çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Corinthians'ta forma giyen Rodriguinho için kiralama teklifi kabul edilmeyince Brezilya kulübüne 4 milyon euro teklifte bulunduğu, bunun da kabul edilmesi için yönetime baskı yapıldığı ifade edildi.



SON İDMANA ÇIKMADI! "SAKATIM..."



Öte yandan Rodriguinho'nun da Corinthians'tan ayrılmak istediği ve son idmana sakatlığını gerekçe göstererek katılmadığı belirtildi.



28 yaşındaki Rodriguinho'nun Corinthians ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2017'de sona eriyor. Oyuncunun bonservis hakkının %50'si Corinthians'ta olurken, diğer hakları 3 farklı kulüpte. Bu sebepten ötürü Brezilya kulübüne Fenerbahçe'nin teklifi üzerine ciddi ölçüde baskı yapıldığı ifade edildi.



