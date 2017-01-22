Fenerbahçe'nin Teklifi Kabul Edilmedi!

Brezilya'nın en yetenekli futbolcuları arasında yer alan ve kariyerine Santos'ta devam eden Lucas Lima, uzun süredir Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncuların başında geliyordu.

Sarı Lacivertli ekibin, menacerler aracılığıyla temas sağladığı Lima için şartların zorlandığı, ancak Lima'nın kulübünün, 26 yaşındaki oyuncuyu şu an için satmayı düşünmediği bildirildi.

Fanatik Gazetesinin haberine göre atak orta saha oyuncusunun, Siyah-Beyazlılar'la bu yıl sonuna kadar yoluna devam edeceği ve sonrasında serbest kalacağı bildirildi.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Çin kulüplerinin de bu oyuncuyu listelerine aldıkları bildirildi.