Fenerbahçe'nin Soru İşareti Yaratan Ozan Tufan Rakamı

FutbolArena Detay - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta Fenerbahçe, sonuncu sırada yer alan Adanaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.



Ligin yeni ekibi Adanaspor karşısında 1 puanı zor kurtaran Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ile başladığı maçlarda aldığı kötü sonuçlar soru işareti yarattı.



Bu sezon Ozan Tufan'ın ilk 11'de başladığı 7 lig maçının sadece 2'sini kazanabilen Fenerbahçe, bu süreçte Kasımpaşa ve Gaziantepspor'u mağlup edebildi.



Advocaat'ın güvendiği genç oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 9 maçta 2 gol ve 1 asist üretti.



ADANASPOR MAÇINDA NASIL OYNADI?



Adanaspor karşısında 90 dakika ter döken 21 yaşındaki oyuncu, 56 pasta %83 isabet oranı yakalayabildi. Ozan Tufan'ın rakipleriyle girdiği 13 ikili mücadeledenn 10'undan galip ayrılması pozitif veri olarak öne çıktı.



Kaleci Itandje'ın koruduğu kaleye 1 isabetsiz şut girişiminde bulunan Ozan Tufan, rakiplerinden 4 kez de top çalmayı başardı.