Fenerbahçe?nin Serisi Adanaspor?a Karşı Bozuldu

FutbolArena Detay - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta Fenerbahçe, sahasında sonuncu sırada yer alan Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı.



SERİ KAYBEDİLDİ



2'si kupada Menemen Belediyespor ile 2'si ligde Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarını kazanırken, kalesine de adeta duvar ören Fenerbahçe'nin serisi bozulmuş oldu.



Sarı-lacivertliler böylelikle 2012-2013'te Aykut Kocaman'lı, 2015-2016'da da Vitor Pereira dönemlerindeki 4 maçlık gol yememe serisini tekrarken, bunu geliştiremedi.



Fenerbahçe en son 2009-2010 sezonunda tam 10 maç arka arkaya kalesinde gol görmemişti. Fenerbahçe o dönem gol yemediği 10 maçta 8 galibiyet – 2 beraberlik almıştı.