Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali var mı, nedir? Fenerbahçe'nin şampiyon olması için olasılıklar!

Süper Lig'de son haftaya girilirken şampiyonluk iddiasını sürdüren takımlardan birisi Fenerbahçe oldu. Peki Fenerbahçe kaç puanda yer alıyor? Averajı kaçtır? Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali var mı? Fenerbahçe'nin şampiyon olma olasılıkları nelerdir? Fenerbahçe son maçını kazanırsa şampiyon olur mu? Detaylar haberimizde...

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 41. haftanın maçları da tamamlandı. Buna göre Fenerbahçe 79 puanla 3. sırada yer alıyor. Fakat Fenerbahçe'nin de şampiyonluk iddiası sürüyor. Eğer son hafta BJK ve GS yenilirse ve FB kazanırsa Fenerbahçe şampiyon olacak. Peki Fenerbahçe'nin tüm şampiyon olasılıkları neler? FB şampiyon olur mu?

FENERBAHÇE KAÇ PUANDA?

Fenerbahçe bugün oynanan maçta 2-1 yenildi ve puanı 79 'da kaldı. Buna göre Fenerbahçe 3. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE AVERAJI KAÇTIR?

Fenerbahçe'nin averajı +30 dur. Toplamda 70 gol atan FB, kalesinde 40 gol yemiştir.

FENERBAHÇE'NİN SON MAÇI KİMLE?

Fenerbahçe son maçını Hes Kablo Kayserispor deplasmanında oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMA OLASILIKLARI NELERDİR?

Fenerbahçe aslında bugün galibiyet alsaydı şampiyon olma olasılığı en yüksek takım olacaktı. Bugün FB kazansaydı 82 puanda ve 1. sırada olacaktı. Büyük fırsat tepen Fenerbahçe'nin az da olsa şampiyon olma olasılığı devam ediyor.

Eğer son maçlarda Beşiktaş ve Galatasaray yenilirse ve Fenerbahçe kazanırsa, FB 82 puanla 1. sırada ve şampiyon olur. Bunun dışında pek bir olasılık bulunmamaktadır. Çünkü Fenerbahçe berabere kalsa bile 80 puanda yer alacak. Fakat rakipler 81 puanda ilk 2 sırada yer alıyor. Bu bakımdan Fenerbahçe'nin kesinlikle kazanması gerekecek. Ayrıca Fenerbahçe şampiyon olmak için rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Fakat rakiplerin beraberlik ihtimaline karşın Fenerbahçe kazanırsa yine farklı ihtimaller oluşuyor:

- Eğer FB yenerse ve Beşiktaş-GS ikilisi berabere kalırsa o zaman 3 takım da 82'şer puanda olacak. Bu durumda üç takımın kendi aralarında oynadıkları maçlara bakılacak. Yani üçlü puan durumu cetveli oluşturulması gerekiyor. Bu durumda;

- Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynana maçlarda GS 4, FB 1 puana sahiptir. Fenerbahçe - Beşiktaş arasında oynanan maçlarda BJK 4 ve FB 1 puana sahiptir. Haliyle üçlü averaj eşitliği olursa bu durumda Fenerbahçe şampiyon olamıyor.

- Eğer FB yenerse ve Beşiktaş berabere kalıp GS yenilirse Fenerbahçe yine şampiyon olamıyor.

- Eğer FB yenerse ve Galatasaray berabere kalıp BJK yenilirse Fenerbahçe yine şampiyon olamıyor. Çünkü ikili averajda GS FB'den daha avantajlı konumda.

Haliyle rakiplerin beraberliği de Fenerbahçe'nin işine gelmiyor diyebiliriz. Bu bakımdan şampiyonluk için Fenerbahçe'nin kesin galibiyet alıp rakiplerin mağlubiyet alması gerekiyor.