Fenerbahçe'nin Rodriguinho Teklifi Reddedildi

FutbolArena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı laciverlilerin, Corinthians forması giyen Rodriguinho ile ilgilendiği iddia edildi. Brezilya kulübünün ise gelen ilk teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi.



Fenerbahçe, Rodriguinho'yu transfer edecek mi?



Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'nin Rodriguinho için yaptığı ilk teklif kabul edilmedi. Sarı lacivertlilerin, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği oyuncunun bonservisinin 3 farklı yerde olması nedeniyle transferin zorlaştığı belirtildi. Corinthians'ın da yapılan ilk teklifi yetersiz bulduğu için geri çevirdiği yazıldı. Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği ve oyuncunun da Avrupa'ya transfer olma konusunda istekli davrandığı belirtildi.



Fenerbahçe'nin ilgilnediği Rodriguinho kimdir? Rodriguinho transfermarkt



28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu kariyerine ülkesinde başladı ve bugüne kadar Avrupa'ya hiç transfer olmadı. ABC takımının altyapısından yetişen Rodriguinho, Bragantino, Capivariano, America-MG, Coimbra-MG, Corinthians, Gremio ve Sharjah takımlarında forma giydi.



Kulübüyle bu yılın sonuna kadar sözleşmesi olan orta saha oyuncusunun transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 1,25 milyon Euro. Rodriguinho geçtiğimiz sezon forma giydiği 49 maçta 10 gol atmıştı.



