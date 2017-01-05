FENERBAHÇE'nin Antalya kampında hazırlık maçı yapacağını duyurduğu Hollanda ekibi Go Ahead Eagles, terör olayları nedeniyle Türkiye'ye gelmekten vazgeçti.
Sarı lacivertli takımın, Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Go Ahead Eagles ile yapacağı maç iptal edildi. Hollanda ekibi yetkililerinin, organizatörlerle görüşerek yaşanan terör olayları nedeniyle Türkiye'deki kamp programlarını iptal ettiği öğrenildi. - İstanbul
Fenerbahçe'nin Rakibi Terör Korkusu Nedeniyle Türkiye'ye Gelmiyor
FENERBAHÇE'nin Antalya kampında hazırlık maçı yapacağını duyurduğu Hollanda ekibi Go Ahead Eagles, terör olayları nedeniyle Türkiye'ye gelmekten vazgeçti.
FENERBAHÇE'nin Antalya kampında hazırlık maçı yapacağını duyurduğu Hollanda ekibi Go Ahead Eagles, terör olayları nedeniyle Türkiye'ye gelmekten vazgeçti.
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