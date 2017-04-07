Fenerbahçe'nin Rakibi Panathinaikos

Fenerbahçe, THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final'de Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods eşleşti. THY Euroleague'de normal sezonun bitmesiyle Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu. Sarı-lacivertliler; ligi 18 galibiyet, 12 mağlubiyetle 5. sırada tamamladı ve 19 galibiyet, 11 mağlubiyetle 4. sırada bitiren Yunan takımı Panathinaikos Superfoods ile eşleşti.



FENERBAHÇE 5- PANATHİNAİKOS 9



Fenerbahçe ile Panathinaikos, bugüne kadar Avrupa'da 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 5 kez parkeden galip ayrılırken, Yunanistan ekibi ise 9 kez kazandı. İki takım arasında bu sezon oynanan karşılaşmalarda sarı-lacivertliler İstanbul'da 84-63 kazanırken, Panathinaikos da Yunanistan'daki mücadeleden 81-70 galip ayrılmıştı.



SAHA AVANTAJI PANATHİNAİKOS'TA



İki takım THY Euroleague'de Final Four'a kalabilmek için karşı karşıya gelecek. 3 galibiyet alan takım İstanbul'da düzenlenecek Final-Four'a kalacak. Ligi Fenerbahçe'nin üstünde bitirdiği için saha avantajını elinde bulunduran Panathinaikos, ilk maçı seyircisi önünde oynayacak.



THY Euroleague'in normal sezonunda Fenerbahçe 76.2 sayı, 32.6 ribaund ve 17.1 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Panathinaikos ise 77.5 sayı, 33.9 ribaund ve 15.3 asist ortalamasıyla oynadı. Sarı-lacivertlilerde Ali Muhammed 11.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Chris Singleton 12.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulundu.



(Oğuzhan Ort/İHA)