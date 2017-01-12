Fenerbahçe'nin Ömer Ali Şahiner Transferinde Büyük Hata! Canlı Yayında...

FutbolArena Özel - Atiker Konyaspor'un başarılı futbolcusu Ömer Ali Şahiner için Fenerbahçe'ye transfer olduğu bilgisi geçtiğimiz dakikalarda A Spor ekranlarından gündeme bomba gibi düştü.



Fenerbahçe'nin Ömer Ali Şahiner transfer haberleri



11 Ocak Cuma günü Fenerbahçe'nin, Atiker Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'i transfer ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, konuyla ilgili ilk açıklamasını FutbolArena'ya yapan Atiker Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz, bu haberin tamamen asılsız olduğunu söyledi. Korkmaz, "Ömer Ali'nin Konyaspor'un oyuncusu ve böyle bir transfer söz konusu değil" diyerek iddiaları yalanladı.



A SPOR HATASINI DÜZELTTİ, HABERİ SİLDİ



A Spor spikeri Mustafa Göksu ise Ömer Ali Şahiner transferinde yaptıkları hatanın ardından bu haberi internet sitelerinden kaldırdı. Program esnasında konuşan spiker Mustafa Göksu, "Ömer Ali Şahiner ile ilgili bir transfer haberini ekrana yansıttık. Ardından her iki cepheyle de konuştuk. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan da, Mahmut Uslu da gündemlerinde böyle bir transfer olmadığını söyledi." şeklinde konuşarak yapılan haberi yalanlamış oldu.



Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner transfer haberleri



Atiker Konyaspor'un yıldız futbolcusu Ömer Ali Şahiner için çıkan transfer dedikoduları günbegün artmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi birinci transfer dönemi ile birlikte başlayan dedikodular, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla da artıyor. Son yıllarda Konyaspor'da sergilediği performansla adından söz ettiren ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Ömer Ali, bu çıkışını 2016-2017 sezonunda da sürdürerek yeniden transfer piyasasını hareketlendirdi.



ZENİT VE TRABZON İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI



Geçtiğimiz aylarda Rusya Premier Lig takımlarından Zenit'in ilgilendiği iddia edilen ve yine aynı dönemde Trabzonspor'un listesine aldığı belirtilen Ömer Ali Şahiner hakkında Atiker Konyaspor yetkilileri yine performansından memnun oldukları futbolcularını bırakmak istemediklerini söylemişlerdi.