Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici Teklifi

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Bursaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor'da Mehmet Ekici krizi yaşanıyor.



Başkan Muharrem Usta'nın kararıyla kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncunun geleceği kafalarda hala soru işareti.



İBRE FENERBAHÇE'DEYDİ AMA...



Fenerbahçe'nin daha önce Aatıf + bir miktar para teklifi Trabzonspor'dan kabul görse de Aatıf'ın Trabzonspor'a gitmek istememesi transferin gerçekleşmesine engel olmuş, sarı lacivertlilerin sadece para teklifi de Trabzonspor tarafından kabul görmemiş, Muharrem Usta da taraftar baskısı nedeniyle Mehmet'i Fenerbahçe'ye göndermeme kararı almıştı.



FENERBAHÇE'YE SÖZ VERDİM



Trabzonspor yönetimi Mehmet Ekici için transfer önceliğini Beşiktaş'a verirken oyuncunun siyah beyazlı takımda çok fazla rakibinin olması dışında Mehmet'in daha önce Fenerbahçe'ye söz vermesi işi çıkmaza soktu.



Mehmet Ekici transferinde son durum



Başkan Muharrem Usta, Mehmet Ekici ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Usta'nın Ekici'ye "Biz seni Beşiktaş'a vermek istiyoruz. Oraya gitmeni arzuluyoruz" diyecek. Ekici'nin ise başkana "Trabzonspor, menfaatlerine uygun davranmak istiyorum. Ben bu kulübe haksızlık yapmak istemiyorum. İsteseydim devrede bir takımla anlaşır sezon sonu bedava giderdim. Ama bu durum yapıma ters" sözleriyle Fenerbahçe'ye verdiği sözü hatırlatacak.



Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici için transfer teklifi



Sarı lacivertlilerin Aatıf'ın gitmemesi sonrası Trabzonspor'a önerdiği sadece para teklifini 2 milyon Euro'ya kadar çıkarttığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Muharrem Usta ve Ekici görüşmesi sonrası çıkacak kararı bekliyor.