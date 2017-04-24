Fenerbahçe'nin Konuğu Panathinaikos Superfoods
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 2-0 önde olduğu play-off serisinde yarın sahasında Panathinaikos Superfoods'u yenmesi durumunda üst üste 3.
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 2-0 önde olduğu play-off serisinde yarın sahasında Panathinaikos Superfoods'u yenmesi durumunda üst üste 3. kez Dörtlü Final'e yükselecek
İSTANBUL-DHA Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 2-0 önde olduğu play-off serisinin üçüncü maçında yarın sahasında Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods ile karşılaşacak. Serinin üçüncü maçı yarın Ülker Sports Arena'da saat 20.45'te
başlayacak.
Yunanistan'da geçen hafta oynanan ilk iki maçı 71-58 ve 80-75'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçen sarı-lacivertlilere, Dörtlü Final için tek galibiyet yetecek. Panathinaikos Superfoods'un yarın kazanması durumunda serinin 4. maçı 27 Nisan Perşembe günü yine İstanbul'da oynanacak.
TARİHE GEÇECEK
Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods'u elemesi durumunda Türk basketbol tarihine geçecek. Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'le en fazla Dörtlü Final oynayan (ikişer kez) Türk takımı olan Fenerbahçe, Yunan rakibini elemesi durumunda 3. kez Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli basketbol organizasyonunda son 4'e kalacak. Sarı-lacivertliler, üst üste 3. kez Dörtlü Final'e kalarak önemli bir başarıya da ulaşmayı hedefliyor.
OBRADOVİC'LE ÇEYREK FİNALDE MAÇ KAYBETMEDİ
Fenerbahçe'nin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, takımıyla turu geçmesi durumunda kariyerinde 16. kez Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak.
Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde play-off serilerinde çok iyi bir performans sergiliyen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 4. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, takımını 3 kez play-off'lara taşıdı. Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı 8 çeyrek final maçını da kayıpsız geçti.
Fenerbahçe, 2014-2015'te Maccabi'ye, 2015-2016'da da Real Madrid'e maç kaybetmeden serileri 3-0 kazanmıştı. Panathinaikos Superfoods'u ilk iki karşılaşmada yenen sarı-lacivertliler, son iki sezonda gerçekleştirdiği başarıyı tekrarlayarak müsabaka kaybetmeden Dörtlü Final'e yükselmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods (Serinin İstatistik Liderleri):
Sayı Lideri:
1- Bogdan Bogdanovic (24.0) - Mike James (18.0)
2- Ekpe Udoh (15.0) - KC Rivers (12.0)
3- Ali Muhammed (13.5) - Chris Singleton (8.5)
Ribaund Lideri:
1- Bogdan Bogdanovic (6.5) - Ioannis Bourousis (6.0)
2- Ekpe Udoh (5.5) - Chris Singleton (5.0)
3- Kostas Sloukas (4.5) - Kenny Gabriel (5.0)
Asist Lideri:
1- Kostas Sloukas (6.0) - Nick Calathes (5.0)
2- Bogdan Bogdanovic (5.0) - Mike James (2.5)
3- Ali Muhammed (2.5) - Nikos Pappas (1.5)
İki Sayı Yüzdesi Lideri:
1- Ekpe Udoh (%71.4) – Mike James (%66.7)
2- Bogdan Bogdanovic (%69.2) – Chris Singleton (%50.0)
3- Ali Muhammed (%50.0) – Ioannis Bourousis (%44.4)
Üç Sayı Yüzdesi Lideri:
1- Bogdan Bogdanovic (%71.4) – Kenny Gabriel (%100)
2- Ali Muhammed (%66.7) – Antonis Fotsis (%100)
3- Nikola Kalinic (%62.5) - KC Rivers (%50.0)
Verimlilik Lideri:
1- Bogdan Bogdanovic (35.0) - Mike James (17.5)
2- Ekpe Udoh (23.5) - Ioannis Bourousis (11.5)
3- Ali Muhammed (12.5) - Chris Singleton (10.5)
Play-off'ta diğer serilerde son durum ise şöyle:
Real Madrid – Darüşşafaka Doğuş: 1-1
CSKA Moskova – Baskonia: 2-0
Olimpiakos – Anadolu Efes: 1-1
GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR:
Fenerbahçe, rakibiyle 2007 yılından bugüne dek oynadığı 16 maçta 7 galibiyet elde etti. Ekibimiz, normal sezonda rakibine, Atina'da 81-70 mağlup olmuş ancak İstanbul'da 84-63 ile gülen taraf olmayı başarmıştı. Play-off serisinde oynanan iki karşılaşma ise Fenerbahçe'nin 58-71 ve 75-80'lik galibiyetleriyle sonuçlandı.