Fenerbahçe'nin Konuğu Ea7 Emporio Armani Milan

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.



Ülker Sports Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ve LigTV 3'ten naklen yayınlanacak.



Organizasyondaki geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 6 mağlubiyeti olan sarı-lacivertliler averajla 6. sırada yer alırken, 4 karşılaşmayı kazanıp, 11'ini kaybeden EA7 Emporio Armani Milan ise averajla 15. sırada bulunuyor.



İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Milano'da oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 79-70 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.



Fenerbahçe ile EA7 Emporio Armani Milan arasında Avrupa Ligi'nde oynanan 9 karşılaşmadan 6'sını sarı-lacivertliler kazanırken, 3 maçtan ise İtalyan ekibi galip ayrıldı.