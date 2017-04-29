Fenerbahçe'nin Konuğu Çaykur Rizespor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın konuk edeceği Çaykur Rizespor'u yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın konuk edeceği Çaykur Rizespor'u yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Süper Lig'de son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, iyi gidişatını Çaykur Rizespor karşısında da devam ettirmeyi hedefliyor.
Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir'le de 2-2 berabere kalarak avantaj sağlayan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Geçen hafta sonu ligde Galatasaray'ı tek golle geçerek 53 puanla 3. sıradaki yerini sağlamlaştıran sarı-lacivertliler, ikinci Medipol Başakşehir'in lider Beşiktaş'la oynayacağı haftayı kayıpsız kapatmak için mücadele edecek.
Son 2 maçta topladığı 4 puanla kümede kalma yolunda umutlanan Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor, 24 puanla 17. sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisinde geçen hafta Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart gören Bright Edomwonyi forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Moussa Sow'un "hat-trick" yaptığı maçta rakibini deplasmanda 5-1 yenmişti.
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında Ülker Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Volkan Demirel ve Van Persie cezalı
Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı kaptan Volkan Demirel ile Hollandalı futbolcu Robin van Persie, Çaykur Rizespor karşısında oynayamayacak.
Geçen hafta Galatasaray derbisinde gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen bu iki futbolcu, yarın takımlarını yalnız bırakacak.
Teknik direktör Dick Advocaat'ın bu oyuncuların yerine kalede Fabiano Ribeiro, ileri uçta ise Moussa Sow'a görev vermesi bekleniyor.
Beşiktaş derbisi öncesi 7 oyuncu ceza sınırında
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Simon Kjaer, Gregory van der Wiel, Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ile Ozan Tufan, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 30. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.