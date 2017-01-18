Fenerbahçe'nin Kjaer Transferinde Tavrı Net

FutbolArena Özel - Fenerbahçe'nin başarılı Danimarkalı stoperi Simon Kjaer Avrupa'nın dünyaca ünlü kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Simon Kjaer için transfer teklifi



Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında Chelsea'nin Kjaer için transfer etmek istediği yönünde çıkan haberleri her ne kadar Fenerbahçe yönetimi resmi internet sitesinden yalanlasa da, FutbolArena konuyla ilgili gerçeğe ulaştı.



Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana performansıyla parmak ısırtan ve yokluğunda takım savunması ciddi anlamda sıkıntıya uğrayan Simon Kjaer için Chelsea'nin talip olduğu gerçeği ortaya çıktı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan yalanlamaya rağmen Chelsea'nin, Simon Kjaer için 15 milyon euro teklifinin söz konusu olduğu fakat yönetimin 20 milyon euro'dan aşağı Danimarkalı stoperi bırakmak istemediği bilgisine ulaşıldı.



Simon Kjaer Başakşehir maçında oynayacak mı?



Danimarkalı stoperin yokluğunda Neustadter bekleneni veremedi. Yaklaşık bir haftadır takımdan ayrı olan tecrübeli stoperin bu hafta oynanacak olan Medipol Başakşehir maçı öncesi durumu merak ediliyor.



Futbolcunun üst adele zarında bir yırtık var. Bu yırtığın adelede olmaması sebebiyle iyileşme süreci daha çabuk olacak. Ancak an itibariyle Kjaer'in yetişmeme ihtimali daha yüksek. Tedavisi sürecek olan futbolcunun durumu maç gününe kadar takip edilecek.