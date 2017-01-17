Fenerbahçe'nin Kapısından Dönen Hakim Ziyech, Ajax'ta Şov Yapıyor

Ajax'ın sezon başında transfer ettiği Hakim Ziyech, Hollanda'da bu sezon çıktığı 23 maçta 10 gol atarken 9 da asist yapma başarısı gösterdi. Sarı lacivertlilerin uzun süredir aradığı 10 numara tarifine en uygun isimlerden olan futbolcunun bu performansı ise taraftarlar arasında büyük üzüntü yaşattı.

SERBEST KALMA BEDELİ 25 MİLYON EURO

11 milyon Euro bedelle transfer olduğu Ajax'ta gösterdiği bu performansın ardından Avrupa'nın dev kulüplerinin takibine giren Hakim Ziyech'in piyasa değerinin ise 20 milyon Euro'yu bulduğu ifade edildi. Hollanda basınında yer alan haberlerde ise Ziyech'in sözleşmesinde 25 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi olduğu öne sürüldü.

Hakim Ziyech sezon başında Fenerbahçe'nin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Sarı lacivertli taraftarlar oyuncunun transferi için sosyal medyadan kulüp hesaplarını mesaj yağmuruna tutmuştu.