Fenerbahçe'nin Jose Sosa Transferinde Son Dakika Gelişmesi

FutbolArena Özel - Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Başta Milan forması giyen Jose Sosa olmak üzere sarı lacivertliler orta saha için birçok önemli isimle ilgileniyor.



Fenerbahçe, Jose Sosa ya da Hernanes'i transfer etmek istiyor



FutbolArena, sarı lacivertli yönetimin bugün İtalya'ya çıkarma yaptığını öğrenildi. İki yetkiliyi İtalya'ya gönderen yönetimin gündeminde Sosa'nın yan ısıra Juventus'un Brezilyalı futbolcusu Hernanes'in de olduğu belirtildi.



Yönetimin bu iki isimden birinin transferini bitirmeye çalıştığı belirtildi. İki tecrübeli futbolcu da kendi takımlarında fazla süre bulamıyor.



Sosa ile daha önce yapılan görüşmelerde Arjantinli yıldız teklifi geri çevirmişti. İlk hedef olarak Sosa ikna edilmeye çalışılacak.



Fenerabahçe Sosa'yı transfer ediyor mu?



Sezon başında Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro'ya Milan'a transfer olan fakat İtalyan kulübünde büyük hayal kırıklığı yarattıktan sonra fazla forma şansı bulamayan Arjantinli yıldıza başta kulüp yönetimi olmak üzere teknik heyet ve taraftarlar 'git' yönünde baskı yapıyor.



SOSA'YA GİT BASKISI



Fenerbahçe ise daha önceden de transferi için görüştüğü Jose Sosa'dan olumlu yanıt alamamıştı. Türkiye'de yaşanan terör olayları nedeniyle sezon başında ayrılık kararı veren Arjantinli futbolcu daha önceki görüşmede sarı lacivertlilere 'hayır' yanıtını vermişti. Fenerbahçeli yöneticiler bir kez daha bu transfer için düğmeye basarak Milano'ya hareket edecek. Yine bunu yanı sıra Milan yönetimi, taraftarların ve teknik heyetin Arjantinli futbolcuya git baskısı yaptığı öğrenildi.