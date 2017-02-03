Fenerbahçe'nin İlgilenmediği Romero, Bedavaya İspanya Ligi'ne Gitti

Fenerbahçe'de devre arasında gerçekleştirilemeyen 10 numara transferi hem taraftarın hem de yönetimin canını sıktı.

Devre arasında özellikle Güney Amerika'da hamlelerde bulunan sarı lacivertli idarecilere pişmanlık yaşatan bir transfer detayı ortaya çıktı. Sezon başında Arjantin ekibi Racing'den transfer edilmek için girişimlerde bulunulan Oscar Romero'nun devre arasında da sarı lacivertlilere teklif edildiği ancak kulübün önerilen diğer isimlerle temasa geçtiği aktarıldı.

LA LİGA'YA KİRALANDI

Devre arası transfer döneminde Çin kulüplerinden Shanghai Greenland Shenhua'ya transfer olan futbolcu liglerin henüz başlamaması sebebiyle form tutması için La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves'e kiralandı. Alaves'ten önce oyuncuyla ilgilenen diğer Avrupa kulüplerine önerildiği belirtilen futbolcu için Fenerbahçe'den bir hamle yapılmadığı belirtildi.

FIRSAT KAÇTI

Paraguay Milli Takımı'nda sergilediği peformansla dikkatleri üzerine çeken futbolcu, bedelsiz olarak sezon sonuna kadar Alaves'e kiralanırken Fenerbahçe bu fırsatı kaçırmış oldu. Transfer döneminde tüm yoğunluğunu Brezilya'dan önerilen futbolculara ayıran sarı lacivertli yönetim oyuncunun Alaves'e kiralandığı haberini duyunca büyük bir pişmanlık yaşadı.