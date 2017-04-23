Fenerbahçe'nin Gözü Devler Ligi'nde

Galatasaray'ı son dakika golüyle mağlup etmeyi başaran ve puanını 53'e çıkaran Fenerbahçe, gözünü lig ikinciliğine dikti. Advocaat'ın ekibi, Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 4'e indirdi.



Galatasaray'ı son dakika golüyle mağlup eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerliyor. Medipol Başakşehir'in Rizespor deplasmanında berabere kalarak 2 puan bırakmasının ardından, Galatasaray'ı yenerek puanını 53'e çıkaran Fenerbahçe, 2. sırayla arasındaki farkı da 4 puana kadar indirdi. Önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir ile Beşiktaş'ın karşılaşacak olmasını iyi değerlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Rizespor maçında hata yapmak istemiyor. - İSTANBUL