Fenerbahçe'nin Golünde Ofsayt Var Mı?

FutbolArena - Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında son sıradaki Adanaspor'u ağırlarken, 9. dakikada Jose Fernandao ile golü buldu.



FERNANDAO'YA OFSAYT ENGELİ



Jeremain Lens'in asistinde savunmanın önüne geçen Fernandao için ofsayt bayrağı kalktı ve Adanaspor kalecisi Itandje da pozisyonu bıraktı. Bu sırada Fernandao topu ağlara gönderse de hakem golü geçersiz saydı.



Fernandao son dönemdeki performansı ile Advocaat'ın ilk tercihi olurken bu maçta Robin van Persie ise yedek kulübesinde oturuyor.



Not: Götüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.



