Fenerbahçe'nin Finaldeki Rakibi Dinamo Kursk

Fenerbahçe ile Dinamo Kursk arasında final maçı Pazar günü saat 17.00'de oynanacak



Kadınlar Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi USK Prag'ı 87 - 80 yenen Dinamo Kursk oldu.



Rusya'da düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague Final Four organizasyonunda ikinci maç oynandı. Dinamo Kursk ile USK Prag'ın karşı karşıya geldiği maçta; Rus ekibi Kursk, Çek takımı USK Prag'ı normal süresi 77-77 tamamlanan mücadelenin uzatma periyodunda 87-80 yendi ve finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



Fenerbahçe ile Dinamo Kursk arasında oynanacak final maçı 16 Nisan Pazar günü saat 17.00'de, UMMC Ekaterinburg ile USK Prag arasında oynanacak üçüncülük-dördüncülük karşılaşması da saat 14.30'da oynanacak.



İSTANBUL / DHA