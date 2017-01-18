Fenerbahçe?nin En Büyük Silahı

FutbolArena Detay - Dick Advocaat'la beraber 32 resmi maçta attığı 63 golle, maç başına 1.9 gol ortalaması yakalarken; ölü toplar büyük önem kazandı. Sarı-lacivertlilerde 21 gol bu şekilde atıldı.



Fenerbahçe'de duran toplardan gol atan oyuncular



Fenerbahçe'de duran toplardan en çok gol katkısı veren isimler 4 gollü Fernandao, 3 gollü Simon Kjaer ve 2'şer golle Robin van Persie ve Emmanuel Emenike oldu. Bu isimleri 1'er duran top golüyle Josef de Souza, Martin Skrtel, Moussa Sow, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Alper Potuk, Jermain Lens, İsmail Köybaşı, Yiğithan Güveli ve Caner Koca takip etti.



Sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı 32 maçın 16'sında en az 1 golü duran toptan buldu. Fenerbahçe'nin duran toplardan gol attığı maçlarda aldığı skorlar şöyle;



Fenerbahçe 3-3 Kayserispor (Lig)



Fenerbahçe 2-1 Gaziantepspor (Lig)



Konyaspor 0-1 Fenerbahçe (Lig)



Fenerbahçe 5-0 Karabükspor (Lig)



Fenerbahçe 2-0 Galatasaray (Lig)



Rizespor 1-5 Fenerbahçe (Lig)



Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe (Lig)



Fenerbahçe 2-2 Adanaspor (Lig)



Zorya 1-1 Fenerbahçe (Avrupa Ligi)



Fenerbahçe 2-1 Manchester United (Avrupa Ligi)



Fenerbahçe 2-0 Zorya (Avrupa Ligi)



Fenerbahçe 1-2 Gençlerbirliği (Türkiye Kupası)



Amedspor 1-1 Fenerbahçe (Türkiye Kupası)



Menemenspor 0-1 Fenerbahçe (Türkiye Kupası)



Fenerbahçe 6-0 Menemenspor (Türkiye Kupası)



Gençlerbirliği 2-2 Fenerbahçe (Türkiye Kupası)