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Fenerbahçe'nin Bileği Bükülmüyor
3 Ocak 2017 Salı 07:52
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe, Anadolu Efes'i 81-75 yendi.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında
Fenerbahçe
,
Anadolu Efes
'i 81-75 yendi.
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Kaynak:
Dunya.com
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