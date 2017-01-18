Fenerbahçe'nin Belalıları Alt Sıralarda

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig2in 17. haftasında kendi evinde Adanaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de bu sezon alt sıralarda yer alan takımlara karşı iç sahada kaybedilen puanlar dikkat çekti.



Ligin 2. haftasında Kayserispor ile sahasında 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, yine alt sıralarda yer alan Aytemiz Alanyaspor ile de 1-1 berabere kalmıştı. Sarı lacivertliler son olarak Adanaspor ile 2-2 berabere kalarak toplamda küme düşme adayı 3 takıma karşı 6 puan kaybetti.



Lider Başakşehir ile arasında 7 puan fark olan Fenerbahçe'nin bu maçları kazanması halinde liderle aradaki puan farkı 1 olacaktı.