Fenerbahçe'nin Aşamadığı Sorunu

FutbolArena Detay - Geçen sezon 60 resmi maçın 4'ünde sahayı en az 1 kişi eksik tamamlayan, Fenerbahçe'de bu durum şimdiki sezon 32 resmi maçta yaşanırken; ortaya ilginç bir detay çıktı.



Sarı-lacivertli takım en az 1 kişi eksik bitirdiği son 10 resmi maçta galip gelemezken, son kez böyle bir durumda kazandığında tarihler 2014 yılını gösteriyordu.



Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldığı maçlarda aldığı sonuçlar



Bu sezon ligde 10 kişi tamamlamak zorunda kaldığı Başakşehir'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kalmıştı. Kupada ise İstanbul'da Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla yenilirken, Ankara'da yine eksik kalıp; 2-2'lik beraberlikle yetindi.



Geçen sezon eksik kaldığı ligdeki Gaziantepspor maçında 2-2 berabere kalan sarı kanarya, Avrupa Ligi'nde Braga'ya 4-1, Türkiye Kupası finalinde de Gaalatasaray'a 1-0'lık sonuçlarla mağlup olmuştu.



SON GALİBİYET 2014-2015'TE



Fenerbahçe'nin sahada eksik kalıp, kazandığı son maç 2014-2015 sezonunda Konyaspor'a karşıydı. İsmail Kartal yönetiminde rakibini ligde 2-1 yenen Fenerbahçe'de Bekir İrtegün, 45'te oyundan atılmıştı. Sonrasında ise ligde Galatasaray 2-1 kaybedip, Başakşehir'le 2-2 berabere kalmışlardı. Kupa yarı finalinde de Bursaspor'a Şükrü Saracoğlu'nda 3-0'lık sonuçla yenildiler.