Fenerbahçe'nin 1 haftalık izini sona erdi
Sarı-lacivertliler yarın Antalya'ya giderek kampa girecek ve burada 2 hazırlık maçı oynayacak
İSTANBUL-DHA
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir haftalık devre arası tatili bitti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 29 Aralık'ta oynanan maçta Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u 6-0 yenen sarı-lacivertli futbolcular, bu maçın ardından izine çıkmıştı.
Teknik direktör Dick Advocaat tarafından 1 hafta izin verilen futbolcular, (yarın) 6 Ocak 2017'de İstanbul'da toplanacak. Devre arası kampı için aynı
gün Antalya'ya hareket edecek sarı-lacivertliler, ilk antrenmanını da akşam saatlerinde burada gerçekleştirecek.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki kamp 12 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek.
ÖNCE GO AHEAD EAGLES ARDINDAN PARTİZAN TIRAN İLE OYNAYACAKLAR
Sarı-Lacivertli takım 6 günlük kamp döneminde 2 de hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımı ile Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler aynı statta 11 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Arnavutluk'un Partizani Tirane ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin 1 Haftalık İzini Sona Erdi. 6 Günlük Kamp İçin Yarın Antalya'ya Gidilecek
Fenerbahçe'nin 1 haftalık izini sona erdiSarı-lacivertliler yarın Antalya'ya giderek kampa girecek ve burada 2 hazırlık maçı oynayacakİSTANBUL-DHAFenerbahçe Futbol Takımı'nda bir haftalık devre arası tatili bitti.
Fenerbahçe'nin 1 haftalık izini sona erdi