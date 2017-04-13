Fenerbahçe, Neustadter'i Rus Ekibi CSKA'ya Gönderiyor

Fenerbahçe'de sezon bitmeden takımdan ayrılacak futbolcular da netleşmeye başladı.

Sarı lacivertlilerde sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Roman Neustadter'in Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova ile görüştüğü öğrenildi. Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve Rusya Milli Takımı'nda oynama şansı azalan futbolcunun bu sebeple sarı lacivertli yönetimden ayrılma talebinde bulunduğu ifade edildi.

CSKA 2 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK

Neustadter için CSKA Moskova kulübünün sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve oyuncu için 2 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli önereceği belirtiliyor.

Rus futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 resmi maça çıkarken gol ya da asist üretemedi.