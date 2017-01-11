Fenerbahçe Müzesi'nden 2010-11 Sezonu Kupasını Çalan Hırsız Yakalandı

Fenerbahçe Müzesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 38 yaşındaki Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçe müzesindeki şampiyonluk kupasını çalmaya kalkıştı. Halit Şahin, man kabini başıyla kırarak, 2010-11 sezonu kupasını almaya çalıştı ve yakalandı.

BAŞIYLA KIRDI

Fenerbahçe stadındaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan müzeye gelen bir kişi bir taraftan "Kaç senedir bu kupayı bekliyoruz"diye bağırdı, diğer taraftan da başıyla kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı.

KUPAYLA UZAKLAŞMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Kupalardan birini alan Şahin, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan kişinin 1978 Trabzon Arsin doğumlu Halit Şahin olduğu anlaşıldı.

"TADİLAT VAR" TABELASI

Olaydan sonra müzenin girişine "tadilat var" tabelasının konulduğu ve müzenin ziyaretçi girişine kapatıldığı görüldü.