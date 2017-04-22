Fenerbahçe - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 82-71

Fenerbahçe, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçtiSalon: Metro EnerjiHakemler: Zafer Yılmaz, Tekin Özübir, Musa Kazım ÇetinFenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Ayşe Cora 2, Quigley 20, Gruda 15, Parker 11, Pelin Derya Bilgiç 2, Melis Gülcan 2, Verameyenka 15, Tuğçe Canıtez 9, Esra...

Fenerbahçe - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 82-71

Fenerbahçe, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Zafer Yılmaz, Tekin Özübir, Musa Kazım Çetin

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Ayşe Cora 2, Quigley 20, Gruda 15, Parker 11, Pelin Derya Bilgiç 2, Melis Gülcan 2, Verameyenka 15, Tuğçe Canıtez 9, Esra Ural

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay Kartaltepe 3, Petronyte 15, Fahriya Abdi 14, Robinson 23, Coleman 8, Nevin Kristen Vatansever 8

1. Periyot: 21-18

Devre: 39-37

3. Periyot: 66-53

İSTANBUL - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 82-71 yenerek seride 1-0 öne geçti.

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