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Fenerbahçe, Mehmet Ekici İçin Aatıf Veya Stoch'tan Birini Önerdi

Fenerbahçe, Mehmet Ekici İçin Aatıf Veya Stoch'tan Birini Önerdi

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici için kulübe Aatıf ya da Stoch'tan birini teklif etti. Trabzonspor üzerine para istedi.

Fenerbahçe, Mehmet Ekici İçin Aatıf Veya Stoch'tan Birini Önerdi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde Mehmet Ekici imzaya en yakın aday olarak öne çıkıyor. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mehmet Ekici için Trabzonspor ile görüşüyor.

ÜSTÜNE PARA İSTİYORLAR

Sarı lacivertliler; Aatıf Chahehouche veya Miroslav Stoch'tan birini bordo-mavililere vermeyi teklif etti. Takasın üstüne bir miktar para isteyen Trabzonspor ile pazarlıklar sürüyor.

Fenerbahçe kadro dışı kalan oyuncular Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel için ise gelecek teklifleri bekliyor. Emenike özellikle Rusya'da bazı temaslarda bulunsa da henüz istediği seviyede bir teklif alamadı. van der Wiel ise kulüpte kalabilmek için şansını zorluyor.

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