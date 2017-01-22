Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Maçının İlk Yarısı Sarardı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe seyircisi karşısında lider Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.



İlk 45 dakika Ozan Tufan'ın bulduğu golle Fenerbahçe lehine 1-0 olarak biterken, sarı kartların havada uçuşması dikkatleri çekti.



TAM 6 SARI KART



Hakem Bülent Yıldırım, ilk yarıda 4'ü Fenerbahçe futbolcularına olmak üzere 6 kez sarı kart çıkardı.



5. dakikada ilk sarı kartı Josef de Souza gördü. Kararı beğenmeyen Fenerbahçe oyuncuları ve Advocaat yoğun itirazlarda bulundu.



23. dakikada Alper Potuk yerde kalınca faul düdüğü çaldı. Avantaja bırakmadığı için hakeme itiraz eden Lens sarı kart gördü. İlk 45 dakikada kart gören diğer oyuncular ise Ozan Tufan, Fernandao, Uğur Uçar ve Mahmut Tekdemir oldu.