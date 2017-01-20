Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından, Spor Toto Süper Lig'in 18. Haftasında, pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.



Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde saat 11.30'da başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 2 ayrı grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda gerçekleştirilen hücum-defans organizasyonlarının ardından antrenman çift kale maçla noktalandı.



Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.



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-İdmandan görüntüler



Haber-Kamera: Hakan TARHAN / İstanbul,