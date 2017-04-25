Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçına Hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.



Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.



Sarı-lacivertli takımın, antrenmanda sonra Bağcılar'daki bir otelde kampa girdiği aktarıldı.