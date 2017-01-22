Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Maçı Kaç Bilet Satıldı?

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.



Şampiyonluk mücadelesinden kopmak istemeyen ve Medipol Başakşehir karşısında beki de kader maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de, zorlu müsabaka öncesinde taraftarların ne yönde ilgi göstereceği merak konusu. Geçtiğimiz hafta Adanaspor ile 2-2 berabere Fenerbahçe'nin maçını Ülker Arena'da 10.236 taraftar izlemişti.



Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı satılan bilet ve taraftar sayısı



Spor Toto Süper Lig'de bu akşam saat 19: 00'da Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, taraftarlar Adanaspor maçına nazaran bu müsabakaya daha fazla ilgi gösteriyor.



Medipol Başaksehir maçı öncesi 10 bin bilet satıldı ve öğle saatlerinden itibaren satışlar devam ediyor. Kombine sayısı ise 15 bin. Eğer Kombine sahipleri bu maçta Ülker Stadı'na gelirse tribünlerde 30 bine yakın taraftarın olabileceği öğrenildi.



Fenerbahçe - Medipol Başakşehir muhtemel 11'ler



Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef de Souza, Ozan Tufan, Karavayev, Lens, Van Persie, Fernandao



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın, Epureanu, Eren Albayrak, Mahmut, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal