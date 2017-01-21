Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i Ağırlıyor - Muhtemel 11'ler

FutbolArena - Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.
22 Ocak Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak müsabaka 50.509 kişi kapasiteli Ülker Stadyumu Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Maçı beIN SPORTS 1 naklen yayınlayacak.
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir rekabeti, aralarında oynadıkları maçlar
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçın 9'unu Fenerbahçe kazanırken 7 kez Medipol Başakşehir galip geldi ve 2 maç da berabere bitti. Medipol Başakşehir'in Kadıköy'de oynadığı maçlarda ise galibiyeti bulunmuyor. Kadıköy'de 8 kez karşılaşan iki takımın maçların 7 kez Fenerbahçe kazandı ve bir maç da berabere bitti.
İki takım arasındaki son 10 maçta ise Fenerbahçe'nin küçük bir üstünlüğü var. Son 10 maçta sadece bir maç berabere biterken 5 kez Fenerbahçe, 4 kez de Medipol Başakşehir kazandı. Fenerbahçe 16 gol atarken, Medipol Başakşehir 13 golle karşılık verdi.
İşte iki takım arasında oynanan son 10 maç...
01/05/11 SSL Fenerbahçe 2 - 0 M.Başakşehir (2 - 0)
01/10/11 SSL Fenerbahçe 4 - 2 M.Başakşehir (0 - 0)
25/01/12 SSL M.Başakşehir 3 - 2 Fenerbahçe (1 - 0)
09/12/12 SSL Fenerbahçe 2 - 1 M.Başakşehir (1 - 1)
05/05/13 SSL M.Başakşehir 2 - 0 Fenerbahçe (1 - 0)
03/01/15 SSL Fenerbahçe 2 - 0 M.Başakşehir (1 - 0)
25/05/15 SSL M.Başakşehir 2 - 2 Fenerbahçe (0 - 0)
13/12/15 SSL Fenerbahçe 1 - 0 M.Başakşehir (0 - 0)
09/05/16 SSL M.Başakşehir 2 - 1 Fenerbahçe (0 - 0)
21/08/16 SSL M.Başakşehir 1 - 0 Fenerbahçe (1 - 0)
Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in form durumları
Fenerbahçe, bu sezon iç sahada oynadığı dokuz maçın beşinde puan kaybetti (4G 4B 1M). Sarı lacivertlilerin bir sezonda iç sahada bundan daha fazla maçta puan bıraktığı son sezon 2006/07'ydi.
Üstelik Fenerbahçe, Adanaspor, Alanyaspor ve Kayserispor gibi küme düşme hattındaki takımlara dahi iç sahada puan kaybetti. Buna karşın Fenerbahçe, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından oynadığı 9 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Kanarya bu maçı da kazanıp 3. sıradaki Galatasaray ile arasındaki puan farkını bire indirmek istiyor.
Medipol Başakşehir ise ligdeki tek namağlup takım konumunda. Buna karşın Başakşehir ligdeki son 6 maçının 4'ünde berabere kaldı. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı öncesi sakat, eksik ve cezalı futbolcular
Ev sahibi takımda Türkiye Kupası'nda kırmızı kart gören İsmail Köybaşı cezalı. Mehmet Topal ve Kjaer'in küçük sakatlıkları ise devam ediyor. Bu oyuncuların oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Öte yandan Volkan Şen de sakatlığı nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Son olarak Afrika Uluslar Kupası'nda olan Moussa Sow da bu maçta Fenerbahçe forması giyemeyecek.
Medipol Başakşehir'de ise Hakan Özmert sakatlığı, İrfan Can Kahveci de sarı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecekler. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef de Souza, Ozan Tufan, Karavayev, Lens, Van Persie, Fernandao
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın, Epureanu, Eren Albayrak, Mahmut, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i Ağırlıyor - Muhtemel 11'ler
FutbolArena - Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.
FutbolArena - Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.