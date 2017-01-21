Fenerbahçe Maçındaki 'Tecavüz Marşı' Nedeniyle Dava Açıldı

Antalyaspor'un geçen yıl Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği maçta çaldığı ve internette 'tecavüz marşı' olarak adlandırılan şarkı nedeniyle iki kişi hakkında dava açıldı.

Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ve Dayanışma Derneği ile İstanbul merkezli Cinsel Suçla Şiddetle Mücadele Derneği tarafından yapılan suç duyurusu üzerine başlayan süreçte savcılığın hazırladığı iddianamede söz konusu şarkıyı çalmaktan sorumlu tutulan bir yönetici ve bir ses görevlisi, 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alanen aşağılama' suçuyla itham edildi.

DURUŞMA NİSANDA

TCK'nın 216 maddesinin 2. fıkrasına göre yargılanan sanıklar için 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu tür suçlamalarda ayrıca sanıklar için hak mahrumiyeti veya 5 yıl kadar denetime tabii tutulma cezaları da çıkabiliyor. İlk duruşma 4 Nisan 2017'de yapılacak.

5 Şubat 2016'da Antalya'da oynanan ve Antalyaspor'un Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği maçın bitiminde statta John Carpenter'a ait olan 'The End' şarkısı çalınmıştı. Bu şarkı genelde Yeşilçam filmlerindeki tecavüz sahnelerinde kullanıldığı için, özellikle internet ortamında 'tecavüz marşı' olarak isimlendiriliyor.

İki kadın derneği bu olaya tepki göstererek suç duyurusunda bulunmuştu. Antalya Spor Suçları Soruşturma Bürosu da bunun üzerine dava açmıştı.