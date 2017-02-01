Fenerbahçe Maçı İyi Bir Başlangıç Olsun"

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mutlu Topçu, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları mücadeleyi, çıkış maçı olarak gördüğünü söyledi.



Kulübün internet sitesinde açıklamaları yer alan Topçu, antrenman öncesinde futbolcularla toplantı yaparak onlara taraftarların ve camianın beklentilerini anlattığını belirtti.



Teknik direktör Topçu, Fenerbahçe maçıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:



"Önümüzde güzel bir maç var. Benim için avantaj olarak görüyorum. Hem benim hem de futbolcu kardeşlerimiz için iyi bir başlangıç olsun. Tekrar çıkış maçı olarak nitelendiriyorum. Futbolcularımızdan beklentim çok fazla. Bu arkadaşlarımız 27 puanı canla başla topladılar. İkinci yarı alınan kötü sonuçlar onların kötü futbolcu olduğu anlamına gelmez. Evet, bir motivasyon bozukluğu var. Bu arkadaşlarımıza tekrar bu öz güveni kazandırmamız lazım. Daha önce de belirttiğim gibi futbolcu arkadaşlarımızın bireysel anlamda performansını yükselteceğiz."



Topçu, göze hoş gelen, savunmayı değil hücumu düşünen bir oyun anlayışı tercih edeceklerini vurgulayarak, "Rakibi kendi sahamızda çok fazla karşılamak istemiyoruz. Bunun çalışmasını yapacağız. Fenerbahçe maçı için de böyle bir anlayış içinde olacağız. Kaptırdığımız toplarda baskıyı ön planda tutup eksik yönlerimizi tamamlayacağız, kanat organizasyonlarına daha fazla önem göstereceğiz." şeklinde görüş belirtti.