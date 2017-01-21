Fenerbahçe, Lucas Lima ile Anlaştı İddiası

FutbolArena - Fenerbahçe'de orta sahaya yapılacak takviye konusunda çalışmalar devam ediyor. Mehmet Ekici transferinde sorunla karşılaşan sarı lacivertli yönetimin Brezilyalı Lucas Lima'ya yöneldiği ve oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.



Fenerbahçe, Lucas Lima'yı transfer etti mi?



Fanatik'te yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler, Lucas Lima'nın menaceriyle yapılan görüşmelerde, senelik 2 milyon Euro'dan el sıkıştı. Sambacı, Santos'un teklif ettiği yeni sözleşmeyi ise geri çevirdi.



Lucas'ın bu kulüple olan kontratı 2017'nin sonunda bitecek. Ancak Brezilya ekibi, pazarlıklarda 10 milyon Dolar'dan aşağı inmek istemiyor. Bunun nedeni, oyuncunun bonservisinin sadece yüzde 10'una sahip olması. Fenerbahçe ise son olarak 4 milyon Dolar teklif etmişti.



Lucas Lima kimdir? Lucas Lima transfermarkt



26 yaşındaki orta saha oyuncusu futbola Internacional altyapısında başladı. 2013'te Recide'ye kiralanan oyuncu, 2014'te Santos'a transfer olmuştu. Brezilya Milli Takımı'nda da zaman zaman görv yapan Lucas Lima'nın kulübüyle olan sözleşmesi yıl sonunda bitiyor.



Lucas Lima'nın transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 9 milyon Euro.