Fenerbahçe Ligin Yeni Ekiplerine 9 Puan Kaybetti

FutbolArena Detay - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta Fenerbahçe, sonuncu sırada yer alan Adanaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.



FENERBAHÇE YARA ALDI



Taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bir performans sergileyen Fenerbahçe, Süper Lig'e yeni yükselen takımlara karşı aldığı kötü sonuçları devam ettirdi.



Ligin çiçeği burnunda ekipleriyle oynadığı son 6 lig maçının 4'ünde puan kaybeden sarı lacivertli takım, bu karşılaşmaların sadece 2'sini kazandı. 6 maçtan 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Fenerbahçe, Adanaspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.