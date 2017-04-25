Fenerbahçe Lig Tarihinde En Çok Kimi Yendi?

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile ilgili isteatistikleri göz kamaştırırken, Sarı-Lacivertli ekibin lig tarihinde en çok yendi takım önceki gün TFF 1. Lig'e yükselen Ankaragücü oldu.



Fenerbahçe 1959 yılında başlayan Deplasmanlı Türkiye Ligi tarihinde Ankaragücü'nü 63 kez mağlup etkmeyi başardı.



Fenerbahçe'nin lig tarihinde en çok yendiği 2. takım ise 50 galibiyet ile yine ezeli rakibi Galatasaray oldu. 3. sırada ise 48 galibiyet ile '5. şampiyon' Bursaspor var..



Kaynak: Sporx