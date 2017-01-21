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Fenerbahçe Lideri Konuk Edecek
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Fenerbahçe Lideri Konuk Edecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Fenerbahçe Lideri Konuk Edecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Kaynak: Dunya.com


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