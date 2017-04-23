Fenerbahçe, Lens'e Güveniyor!

Son haftalarda oldukça formda olan ve oynadığı her maçta takım arkadaşlarına ekstra bir motivasyon kaynağı olmayı başaran Lens, Galatasaray karşısırda da kritik bir rol üstlenecek.



Sarı-Lacivertliler'in, Galatasaray derbisinde hücumdaki kilit ismi Jeremain Lens olacak. Son haftalarda oldukça formda olan ve oynadığı her maçta takım arkadaşlarına ekstra bir motivasyon kaynağı olmayı başaran Lens, Galatasaray karşısırda da kritik bir rol üstlenecek.



Lens, sağ kanattan takımının ataklarını yönlendirmeye çalışacak, bunun yanında da zaman zaman da Sarı-Kırmızılılar'ın ceza sahasına girip, sürpriz gol fırsatlarını kendisi ve takımı için yaratmaya çalışacak. Robin van Persie'nin en büyük yardımcısı olacak Hollandalı oyuncu, tıpkı vatandaşı gibi bu derbide gol atıp, 'Gerçek Fenerbahçeli' unvanını almayı hayal ediyor.



Sunderland'den kiralık olarak alınan 29 yaşındaki yıldız, bu sezon 27 maçta 5 gol attı ve 13 de gol pası verdi.



(Fanatik)