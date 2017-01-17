Fenerbahçe, Kupasını Aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Kadınlar Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, final maçının ardından kupayı kaldırdı.



TVF Başkent Salonu'nda düzenlenen organizasyonun final maçında VakıfBank'ı 3-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım, maçın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı.



Fenerbahçeli oyunculara madalyalarını TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ile asbaşkan Suat Güler takarken, şampiyonluk kupasını ise TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.



İkinci olan VakıfBanklı oyunculara madalyalarını TVF Yönetim Kurulu Üyeleri Kurtaran Mumcu, Bahar Üçoklar ve Ayşe Nihan Salkaya takarken, ikincilik şiltini ise asbaşkan Ahmet Göksu verdi.



Kadınlar Kupa Voley organizasyonunun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Eda Erdem Dündar, ödülünü Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı.



"Vestel Venus Maçın Oyuncusu" ödülü ise Dicle Nur Babat'ın oldu.